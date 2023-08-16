Kamu Personeli \ 399 sayılı KHK'ya Göre Çalışanlar ve İFP'ler
Editörler : crops35


16 Ağustos 2023 18:03
2023/1 KPSS Merkezi Ataması ile TCDD taşımacılık A.Ş. atananların dikkatine !

Sınavın açıklandığı gün kurum resmi sitesinde arşiv araştırması yapıldığını ve en kısa sürede detaylı duyuru yapılacaktır dedi ve henüz buradan yeni duyuru yapmadı. FAKATT

''TCDD taşımacılık işe alım duyuruları''' kısmında gerekli evraklar ve teslim tarihi çoktan paylaşıldı. tesadüfen, atanan 2 arkadaşla konuştum ikiside benden öğrendi . son evrak teslimi ayın 25 i.


superbery
Aday Memur
16 Ağustos 2023 20:35

c sınıfı isg belgem yok ders gördüm yeterli olur mu diye soruyordun bakalım işe başlayatacaklarmı


olsaolurmu
Aday Memur
16 Ağustos 2023 22:29

Yazdığımı bidaha oku benim yok demedim :) 2019 da aldım şükür, branşta ilk 11 de değildim ,önümdekiler ders görüp belgesi var sayılacak mi diye araştırmak amaçlı yazdım. Neysek olmuyormuş

superbery, Dün

c sınıfı isg belgem yok ders gördüm yeterli olur mu diye soruyordun bakalım işe başlayatacaklarmı

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