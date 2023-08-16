Kamu Personeli \ 399 sayılı KHK'ya Göre Çalışanlar ve İFP'ler
Editörler : crops35


16 Ağustos 2023 18:03
2023/1 KPSS Merkezi Ataması ile TCDD taşımacılık Aş atananların dikkatine !

Sınavın açıklandığı gün kurum resmi sitesinde arşiv araştırması yapıldığını ve en kısa sürede detaylı duyuru yapılacaktır dedi ve henüz buradan yeni duyuru yapmadı. FAKATT

''TCDD taşımacılık işe alım duyuruları''' kısmında gerekli evraklar ve teslim tarihi çoktan paylaşıldı. tesadüfen, atanan 2 arkadaşla konuştum ikiside benden öğrendi . son evrak teslimi ayın 25 i.

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