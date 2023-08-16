Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : Kubil ay


16 Ağustos 2023 18:12
Vakifbank hakkinda

Iyi gunler vakifbank kredimi yapilandirmistim takipli musteri ye bloke uyguluyor mu banka bilen var mi?


Bozooo31
16 Ağustos 2023 19:59
Konu dışı : Halkbankasından bu ay Vakıfa gecip promosyonunu alan var mı? Ne kadar sürede yatıyor? Bankaya gitmrk mi gerekiyor?
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