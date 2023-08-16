Kamu Personeli \ GİH, THS, YHS ve AHS
Editörler : nayzen


16 Ağustos 2023 18:15
GEÇİŞ
vergi dairesinde hizmetliyim mühendis olarak mezun oldum.başka kurumlara nasıl geçiş yapabilirim?acil yardım istiyorum.

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