Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


16 Ağustos 2023 18:15
Hizmet Kolları anlaşmaları ne zaman açıklanacak?

Her kurum için ayrı ayrı kazanımlar toplu sözleşme görüşmelerinde genelde Ağustos'un 2. haftasına kadar açıklanırdı, sadece genel yüzdelik zamda uzlaşılamadığı için ay sonuna kadar hakem heyetine giderdi. Hiçbir hizmet kolu kazanımı açıklanmadı?

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