Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : gubaz"eskiyara"


16 Ağustos 2023 18:19
Bu gece ibadet yapın zikir yapın dua edin !!

Yarın kamu işveren memurlara son teklifini yapacak

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