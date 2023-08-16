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Editörler : Lanet


16 Ağustos 2023 18:41
1650 en düşük memur maaşı eklenme durumu?

En düşük bekar memur maaşına eklenecek bu zam şayet kabul ederseler 22bin lira olduğu zaman diğer memurlara bu fark yansıtılacak mı?

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