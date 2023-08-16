KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS B Lisans Mezunları
Editörler : **sude**


16 Ağustos 2023 18:58
HAT BAKIM MEMURU TCDD

TCDD den duyum alabilen arkadaşlar hat bakım memuru alımı ne zaman olacak duyum aldığınız kişilere sorarsanız benim gibi bu alımı bekleyen arkadaşları çok mutlu edersiniz.&#128591;


Grabenx
Aday Memur
16 Ağustos 2023 19:22

Aynen kardeşim guzel bir haber veren olur inşallah

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