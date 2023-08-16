Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : gubaz"eskiyara"


16 Ağustos 2023 19:12
?Ders ücreti nasıl 60 tl olur? ile ilgili hiç bi başlık yok.
Normal bi mekanda yarım tavuk döner ücretiyle aynı olan ders ücretinin sorun ve sıkıntılarını yeni sezonda okul yöneticileri fazlasıyla çekecek. Kimse 60 tl için fazladan derslere girmek istemeyecek. Şu anki hayat standartlarında en az 150 tl olması gereken ders ücretinin 60 tl olmasıyla ilgili hiçbir başlığın olmamasıda çok enteresan bi durum.

pinar_sadness
Şef
16 Ağustos 2023 19:21

Başı sırtı dişi ağrıyan haftayı raporla kapatır.


matemkogr
Memur
16 Ağustos 2023 19:50

240-250 bandında ayarlanmazsa 21den fazla girmek istemiyorum

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