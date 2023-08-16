?Ders ücreti nasıl 60 tl olur? ile ilgili hiç bi başlık yok.

Normal bi mekanda yarım tavuk döner ücretiyle aynı olan ders ücretinin sorun ve sıkıntılarını yeni sezonda okul yöneticileri fazlasıyla çekecek. Kimse 60 tl için fazladan derslere girmek istemeyecek. Şu anki hayat standartlarında en az 150 tl olması gereken ders ücretinin 60 tl olmasıyla ilgili hiçbir başlığın olmamasıda çok enteresan bi durum.

Normal bi mekanda yarım tavuk döner ücretiyle aynı olan ders ücretinin sorun ve sıkıntılarını yeni sezonda okul yöneticileri fazlasıyla çekecek. Kimse 60 tl için fazladan derslere girmek istemeyecek. Şu anki hayat standartlarında en az 150 tl olması gereken ders ücretinin 60 tl olmasıyla ilgili hiçbir başlığın olmamasıda çok enteresan bi durum.