Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : gubaz"eskiyara"


16 Ağustos 2023 19:12
Ders ücreti nasıl 60 tl olur? ile ilgili hiç bir başlık yok.

Normal bi mekanda yarım tavuk döner ücretiyle aynı olan ders ücretinin sorun ve sıkıntılarını yeni sezonda okul yöneticileri fazlasıyla çekecek. Kimse 60 tl için fazladan derslere girmek istemeyecek. Şu anki hayat standartlarında en az 150 tl olması gereken ders ücretinin 60 tl olmasıyla ilgili hiçbir başlığın olmamasıda çok enteresan bi durum.


pinar_sadness
Şef
16 Ağustos 2023 19:21

Başı sırtı dişi ağrıyan haftayı raporla kapatır.


matemkogr
Memur
16 Ağustos 2023 19:50

240-250 bandında ayarlanmazsa 21den fazla girmek istemiyorum


yldzhmt
Şef
16 Ağustos 2023 20:16

Bircogu %20 vergiye girdigi icin ekders ucreti 56ya kadar dustu. Aylik ekders maasin %8-10una ancak denk geliyor.


tereci33
Şef
16 Ağustos 2023 21:16
Ek dersin 2-3 sene önce maaşın neredeyse yüzde 50'sine gelip; bir anda yüzde 10'a düşmesi çok daha enteresan hakikaten
yldzhmt, Dün

Bircogu %20 vergiye girdigi icin ekders ucreti 56ya kadar dustu. Aylik ekders maasin %8-10una ancak denk geliyor.


realistyorumcu
Aday Memur
16 Ağustos 2023 22:30
Hocam bizim camiada aç çok. Gerçekten ihtiyacı olanı tenzih ederim ama ekders muhabbeti bazen mide bulandırıcı olabiliyor. Bazı hocaları düşününce 10 tl bile fazla geliyor bana. Hiçbir tepki göstermezler ama diğer öğretmenlerin tepkileri sonucu ekders artınca da ağızlarının suyu akar.

hiiammia
Memur
17 Ağustos 2023 00:27

60 TL'lik ders girin, rapor alın, çözüm yolu çok.


Pelinin
Genel Müdür
17 Ağustos 2023 09:31

Bugün 60 tl, ocak ayı için teklif ise 100 tl sendika tarafından, yani istenen bile çok az 5 ay sonrası için, bu konuda başlık açmıştım kimsenin umrunda olmadı hatta bi tane değişik hakaretler etti başlığıma


mhmtfatih
Memur
17 Ağustos 2023 10:07
işte bu sistem öğretmeni çalışmamaya derse girmemeye teşvik ediyor, haftada 3 gün giden ile 5 tam gün giden arasında %5 bile gelir farkı yoktur niye kendini %5 daha fazla almak için iki kat yorsun ki, saçma sapan bir hal almış durumda.
tereci33, Dün
Ek dersin 2-3 sene önce maaşın neredeyse yüzde 50'sine gelip; bir anda yüzde 10'a düşmesi çok daha enteresan hakikaten

Nurullah4335
Daire Başkanı
17 Ağustos 2023 11:02
Her yapılan yanlış uygulama başka taraftan sonuçları doğuruyor. MEB in üvey evladı sınıf ve okul önceciler napsın. Onların zorunlu ek dersi var. Ben istemiyorum diyemiyor. Boş gün diyemiyor. Ek ders ücreti maaşa oranla devede kulak kalınca bir çok sınıfçı alan değişikliğine yöneliyor haliyle. Bu ek ders olayından sonra da bu geçiş hızlanacak

UcaS
Genel Müdür
17 Ağustos 2023 11:06

Dersi çok olan veya az olan eşit olmuş. Yaşasın DYK. Devir %100 full-Force devri


Alex10alec
Şube Müdürü
17 Ağustos 2023 11:12

Her sene 30 saat derse giriyordum bu sene en fazla 21 saat dersime girerim en azından aileme zaman ayırırım


Alex10alec
Şube Müdürü
17 Ağustos 2023 11:13

Bu sinifcilar yüzünden her sene yapılan alan değişikliği atamalarını da bakanlık yapmak istemiyor

Nurullah4335, 2 saat önce
Her yapılan yanlış uygulama başka taraftan sonuçları doğuruyor. MEB in üvey evladı sınıf ve okul önceciler napsın. Onların zorunlu ek dersi var. Ben istemiyorum diyemiyor. Boş gün diyemiyor. Ek ders ücreti maaşa oranla devede kulak kalınca bir çok sınıfçı alan değişikliğine yöneliyor haliyle. Bu ek ders olayından sonra da bu geçiş hızlanacak

b3rn4
Müsteşar
17 Ağustos 2023 11:16

Dyk da para etmiyor ki. Her sene nöbet günümde zaten okula kaldığım için Dyk isterdim bu sene istemeyeceğim. Ayda 1000 lira bile getirmeyecek kurs için 7 dersin üstüne perti çıkmış çocuklara bir şeyler vermek için kendimi hiç zorlayamam. Oturur içer çayımı beklerim nöbet süremin dolmasını.

UcaS, 2 saat önce

Dersi çok olan veya az olan eşit olmuş. Yaşasın DYK. Devir %100 full-Force devri


UcaS
Genel Müdür
17 Ağustos 2023 11:43

Ayda 10bin Diyecektiniz yanlış olmuş bir sıfır eksik yapmışsınız. Hocam şaka mısınız siz

sınıfçı arkadaşlar ayda 1300 TL için iyep açıyordu. Evrakı da o kadar çok ki, İyi bilmiyorum yani Kırtasiye işi çok fazla

Dersi kadar yorucu

b3rn4, 1 saat önce

Dyk da para etmiyor ki. Her sene nöbet günümde zaten okula kaldığım için Dyk isterdim bu sene istemeyeceğim. Ayda 1000 lira bile getirmeyecek kurs için 7 dersin üstüne perti çıkmış çocuklara bir şeyler vermek için kendimi hiç zorlayamam. Oturur içer çayımı beklerim nöbet süremin dolmasını.


pinar_sadness
Şef
17 Ağustos 2023 12:24

Aranızda bugüne kadar hasta hasta okula gidip de veliden idareden takdir gören vefa gören teşekkilen


pinar_sadness
Şef
17 Ağustos 2023 12:26

Aranızda bugüne kadar hasta hasta okula gidip de veliden idareden takdir gören vefa gören teşekkür e

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