Ders ücreti nasıl 60 tl olur? ile ilgili hiç bir başlık yok.

Hocam bizim camiada aç çok. Gerçekten ihtiyacı olanı tenzih ederim ama ekders muhabbeti bazen mide bulandırıcı olabiliyor. Bazı hocaları düşününce 10 tl bile fazla geliyor bana. Hiçbir tepki göstermezler ama diğer öğretmenlerin tepkileri sonucu ekders artınca da ağızlarının suyu akar.

Hocam bizim camiada aç çok. Gerçekten ihtiyacı olanı tenzih ederim ama ekders muhabbeti bazen mide bulandırıcı olabiliyor. Bazı hocaları düşününce 10 tl bile fazla geliyor bana. Hiçbir tepki göstermezler ama diğer öğretmenlerin tepkileri sonucu ekders artınca da ağızlarının suyu akar.