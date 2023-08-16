Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : gubaz"eskiyara"


16 Ağustos 2023 19:30
Zam Oranının Yükseltilmesi

Hükümetin az da olsa yükselteceğini tahmin ettiğim zam teklifi sadece alacağımız maaş farkına negatif etki edecektir. Hükümetin en az %40 %50 zam vermesi gerekirdi ki onu da vermeyecek zaten. Teklif edilen rakamlara 3-5 artış yapılarak önümüze konması sadece maaş farkından gidecek bizden. Maaş farkı olayını iyi bilen ne demek istediğimi anlar. Toplam yıl sonu enflasyon tahmininden düşük verilen tüm teklifler bizlere zarar arkadaşlar.

Mesele İlk 6 için 14 zam verildi, toplam kümülatif enflasyon 30 çıkarsa biz %16da maaş farkı alacaktır. Şimdi bu kesin 20 yapılır biz de sadece %10 fark alırız. Yani verilecek teklif her halükarda %40lara dayanmadıkça giden bizden gidecek.


Bozooo31
16 Ağustos 2023 19:58
Konu dışı. Bu ay Halktan vakıfa gecipte promosyonu yatan var mı? Gidip banka ile görüşmek mi gerekiyor? Promosyonu 2 aydır alamayan varmış.

onur6319
Aday Memur
16 Ağustos 2023 19:59

Banka ile görüşmek gerekiyormuş.

Bozooo31, 9 dk. önce
Konu dışı. Bu ay Halktan vakıfa gecipte promosyonu yatan var mı? Gidip banka ile görüşmek mi gerekiyor? Promosyonu 2 aydır alamayan varmış.

Bozooo31
16 Ağustos 2023 20:00
Devrem sağol kusura bakma boşyere meşgul ettik
onur6319, 8 dk. önce

Banka ile görüşmek gerekiyormuş.


matemkogr
Memur
16 Ağustos 2023 20:01

O yüzden sendika TÜİK'in açıkladığı enflasyon oranının 1,5 katı zam istemeli


onur6319
Aday Memur
16 Ağustos 2023 20:03

Ne demek yapraağam. Kolay gelsin. Konuyu öne taşıdığın için teşekkürler.

Bozooo31, 7 dk. önce
Devrem sağol kusura bakma boşyere meşgul ettik
Toplam 5 mesaj

Çok Yazılan Konular

Emeklilik ikramiyesi kaç günde yatar?Sendikaya üye olanlara para verildiğini öğrendim doğruluğu nedir?İlk atamaların tayin hakkı için 3+1 zorunluluğu kalksınİl dışı iptal hakkı ve İkinci İl dışı AtamasıÖğretmenler sürekli şikayetçi neden?Kira yardımı hangi memurlara verilmeliKiracım evden çıkmıyor, çok mağdurumHadi iyisiniz yineOcak ayı ek ders ücretiAile yardımı en az üç bin lira olmali

Sözlük

Zerengökçe 21 Yeşil Pazar 1 satırlar arasında kaybolmak 4 ctf 1 çok acayip şeyler 41 Eter 1 Yaşayamamak 3 gagavuz türkleri 2 Aslan burcu kadını 3 sözlük bağımlılığı 2

Son Haberler

Kız arkadaşını süpürgenin kablosuyla boğarak öldüren zanlı tutuklandıKredi notu iyi olmayan bu evi kiralayamıyorİmam cübbesi giyerek camide hırsızlık yaptıİstanbul'da toplu ulaşımda kredi kartıyla ödeme daha pahalıBakan Şimşek, Japonya'nın önde gelen şirket yöneticileriyle görüştü

Editörün Seçimi

Hükümetin teklifi çok çok düşük. Memursen üyeleri..Zam değil hakaretcumhurbaşkanının aylık 3.233 katsayı borcu var.KESK' in 1 Günlük İş Bırakma Eylemi2023 Ağustos maaşlarımızı yazalımMemurluk BitmiştirOluşacak enflasyon farkının sebebi kamu çalışanları mı?%5 %6 zamlar insan onuruna, haysiyetine en ağır hakarettir Muhabir Ali Yalçın'a soruyor: Olmazsa olmazınız nedir?