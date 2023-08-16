Zam Oranının Yükseltilmesi

Hükümetin az da olsa yükselteceğini tahmin ettiğim zam teklifi sadece alacağımız maaş farkına negatif etki edecektir. Hükümetin en az %40 %50 zam vermesi gerekirdi ki onu da vermeyecek zaten. Teklif edilen rakamlara 3-5 artış yapılarak önümüze konması sadece maaş farkından gidecek bizden. Maaş farkı olayını iyi bilen ne demek istediğimi anlar. Toplam yıl sonu enflasyon tahmininden düşük verilen tüm teklifler bizlere zarar arkadaşlar.

Mesele İlk 6 için 14 zam verildi, toplam kümülatif enflasyon 30 çıkarsa biz %16da maaş farkı alacaktır. Şimdi bu kesin 20 yapılır biz de sadece %10 fark alırız. Yani verilecek teklif her halükarda %40lara dayanmadıkça giden bizden gidecek.