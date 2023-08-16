2.il dışı ile ilgili açılacak norm tahmininiz nedir?

Boş kalan bütün normların açılacağını söylediklerine göre tabi ki fazla olur ama il içi ve il dışı aynı anda tercih yapacağı için bu bizim için iyi mi olur kötü mü onu bilemiyorum. Umarım bu sefer şans bize de güler.

Boş kalan bütün normların açılacağını söylediklerine göre tabi ki fazla olur ama il içi ve il dışı aynı anda tercih yapacağı için bu bizim için iyi mi olur kötü mü onu bilemiyorum. Umarım bu sefer şans bize de güler.