Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : gubaz"eskiyara"


16 Ağustos 2023 20:13
2.il dışı ile ilgili açılacak norm tahmininiz nedir?

2.il dışı,2.il içi ile birlikte yapılacağı için sizce açılacak okul ve kontenjan sayısı öncekine nazaran daha fazla olur mu? Ya da daha fazla merkezi yerler açılır mı?


sinelt
Daire Başkanı
16 Ağustos 2023 21:05
Boş kalan bütün normların açılacağını söylediklerine göre tabi ki fazla olur ama il içi ve il dışı aynı anda tercih yapacağı için bu bizim için iyi mi olur kötü mü onu bilemiyorum. Umarım bu sefer şans bize de güler.

colt4
Aday Memur
16 Ağustos 2023 21:12

Umarım herkesin gönlüne göre olur hocam

sinelt, 1 saat önce
Boş kalan bütün normların açılacağını söylediklerine göre tabi ki fazla olur ama il içi ve il dışı aynı anda tercih yapacağı için bu bizim için iyi mi olur kötü mü onu bilemiyorum. Umarım bu sefer şans bize de güler.

ibroibro
Memur
16 Ağustos 2023 21:37
ikinci zes durumu ile il ici il dışı aymış olacak bu durum puanları uçurur bakanın bugünkü konuşmasından öyle anladim

colt4
Aday Memur
16 Ağustos 2023 22:05

Peki sizce üst üste yapılan bu atamalar önümüzdeki yılların il içi ve il dışı atamalarını olumsuz etkiler mi? Eğer birçok yer açılırsa normlar dolacaktır.

ibroibro, 39 dk. önce
ikinci zes durumu ile il ici il dışı aymış olacak bu durum puanları uçurur bakanın bugünkü konuşmasından öyle anladim

ibroibro
Memur
16 Ağustos 2023 22:07
Acik yer mi var ki il merkezlerin çoğunda norm fazlasi var il emri olayı mahvediyor boş yer yok ver il emrini doldur merkezi beklesin norm fazlasında yer açılırsa doldur millet 200 300 puanlarda köyde b3klesin bunlar 50 puanlarla merkeze gelsin
colt4, 11 dk. önce

Peki sizce üst üste yapılan bu atamalar önümüzdeki yılların il içi ve il dışı atamalarını olumsuz etkiler mi? Eğer birçok yer açılırsa normlar dolacaktır.


ibroibro
Memur
16 Ağustos 2023 22:09
Ayrıca es durumundan sonra batıda boş yer kalacağını düşünen varsa çok bekler anca dağ köylerinde boş yer kalır es durumu demek merkezlerin dolması demek

colt4
Aday Memur
16 Ağustos 2023 22:10

Nerden tutsan elinde kalıyor hocam. Sağlıklı bir tayin sistemi olmadığı için forumlarda bile öğretmenler birbirine giriyor. Sorsan herkes kendine göre haklı. Yüksek puanlı olanlar yıllarca gurbette tayin beklerken 50-60 puanı olanların merkezlere gitmesi hakikaten koyuyor insana. Hakkaniyetli bir atama sistemi getirilmesi lazım. Herkesin kendine göre bir mağduriyeti var maalesef.

ibroibro, 9 dk. önce
Acik yer mi var ki il merkezlerin çoğunda norm fazlasi var il emri olayı mahvediyor boş yer yok ver il emrini doldur merkezi beklesin norm fazlasında yer açılırsa doldur millet 200 300 puanlarda köyde b3klesin bunlar 50 puanlarla merkeze gelsin

Kitap Dünyası
Aday Memur
16 Ağustos 2023 22:12

Haklısınız ben düşük puanımla doğunun ücra yerine gitmek istiyorum ama bu sefer de 3+1 engeli taşıyorum

colt4, 6 dk. önce

Nerden tutsan elinde kalıyor hocam. Sağlıklı bir tayin sistemi olmadığı için forumlarda bile öğretmenler birbirine giriyor. Sorsan herkes kendine göre haklı. Yüksek puanlı olanlar yıllarca gurbette tayin beklerken 50-60 puanı olanların merkezlere gitmesi hakikaten koyuyor insana. Hakkaniyetli bir atama sistemi getirilmesi lazım. Herkesin kendine göre bir mağduriyeti var maalesef.


ibroibro
Memur
16 Ağustos 2023 22:13
Sira tayini vardı o gelmeli es durumunda il emri yerine sıraya girmeli puan sırasına göre insanlar 10 yıldır köye gidip geliyor adam es durumundan il emri ile hop merkeze 50 puanla adalet nerede yok merkeze girdi mi tamam norm fazlası da olsa köye gitmiyor resen atama da yok acilen atama yonetmeligi degismeli
colt4, 6 dk. önce

Nerden tutsan elinde kalıyor hocam. Sağlıklı bir tayin sistemi olmadığı için forumlarda bile öğretmenler birbirine giriyor. Sorsan herkes kendine göre haklı. Yüksek puanlı olanlar yıllarca gurbette tayin beklerken 50-60 puanı olanların merkezlere gitmesi hakikaten koyuyor insana. Hakkaniyetli bir atama sistemi getirilmesi lazım. Herkesin kendine göre bir mağduriyeti var maalesef.

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