Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : gubaz"eskiyara"


16 Ağustos 2023 20:36
Mebbis bilgilerim eksik

il dışıyla başka okula geçtim. mebbiste okulum değişmiş ama kurum sicil numaram eski okulumla aynı. ayrıca iban hala eski bankam. dys de eski okulum gözüküyor. bunu okul mu düzeltecek ilçe mem mi.


fernandomeira23
Şef
16 Ağustos 2023 21:53

Okuldaki memur ya da müdür yardımcısına söyleyin hallederler hocam


teaaddict
Aday Memur
16 Ağustos 2023 22:04

Sınav işlemleri menüsünden Iban'ı siz düzeltebilirsiniz. Sicil ise benim baştan beri hep aynı ve hiç değişmez. Sicilin kullanıldığı bir yer yok ; yanılmıyorsam bazı yerlerde sadece T.C. numarası veya personel numarası kullanılıyor. DYS'de de eski okula bilgi verip dağıtım listesinden sizi düşürmesini isteyin; yeni okul da ekler sizi.

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