Kamu Personeli \ Adalet Bakanlığı
Editörler : E.Kayı Han


16 Ağustos 2023 20:42
Kurumlararası nakil
Birinci fikranin (a) ve (c) bentleri kapsaminda memur kadrolarina atananlar, sözlesmeli personel olarak geçen süreler dahil olmak üzere dört yil süreyle baska bir yere atanamazlar. Dört yillik sürede, memur kadrosuna atanmadan önce tabi oldukları mevzuata göre yer degistirme hakkina sahip olanların söz konusu mevzuatta yer alan süre, usul ve sartlarla görev yerleri degistirilebilir. Bu son cümleden kasıt biz olabilir miyiz? Adalet bakanlığı personeli 3+1 modeline tabi değil yani aday memurluk tamamlandımı asaleten atanıyor ve memuriyet haklarına kavuşuyor. Ama kafa karıştıran bir diğer sorun " memur kadrosuna atanmadan önce tabi oldukları mevzuat" ibaresi bununla sözleşmeli personelin tabi olduğu 4/B den mi bahsediliyor? bilen cevaplarsa sevinirim

Çok Yazılan Konular

Görevde Yükselme ( İdare Memuru )Adalet Çalışanları Birlik Olma VaktiModern Köle: zabıt katibiKadroya Geçen Z.Katibi Tekrar Açıktan Memur Olarak Atanabilir Mi ?Geçici görevlendirme hakkındaGeçinmek ya da Geçinememek işte bütün mesele bu...Cezaevi katibi tayinAdliye de bilgisayar teknisyeni olarak kalmak mi yoksa öğretmen olarak atanmak mi (atandım)Yeni açılacak cezaevleri3 ay uzatılmış

Sözlük

ctf 1 İçinden geleni söyle 3 ismail dükel 1 ekşi sözlük 2 Mükemmel bir atlayış 2 tuvalet kağıdına yatırımın,bist100'e yatırımdan karlı olması 2 Yeşil Pazar 1 dünyayı anlamak 2 Bugün olanlar 2 gurur yapmak 2

Son Haberler

Sivas'ta SGK İl Müdürlüğü binasının çatısında çıkan yangınKafa kafaya feci kaza: Biri bebek 4 ölü, 3 yaralıYolun karşısına geçerken kalp krizi geçiren kişi hastanede öldüKonya'da bir kişi tarlada silahla vurulmuş halde ölü bulunduAlmanya'da bir sokağa Türkiye'nin ilk kadın doktoru olan Safiye Ali'nin adı verildi

Editörün Seçimi

%5 %6 zamlar insan onuruna, haysiyetine en ağır hakarettir Hükümetin teklifi çok çok düşük. Zam değil hakaretcumhurbaşkanının aylık 3.233 katsayı borcu var.Memursen üyeleri..KESK' in 1 Günlük İş Bırakma Eylemi2023 Ağustos maaşlarımızı yazalımMemurluk BitmiştirOluşacak enflasyon farkının sebebi kamu çalışanları mı?Muhabir Ali Yalçın'a soruyor: Olmazsa olmazınız nedir?