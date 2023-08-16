Kurumlararası nakil

Birinci fikranin (a) ve (c) bentleri kapsaminda memur kadrolarina atananlar, sözlesmeli personel olarak geçen süreler dahil olmak üzere dört yil süreyle baska bir yere atanamazlar. Dört yillik sürede, memur kadrosuna atanmadan önce tabi oldukları mevzuata göre yer degistirme hakkina sahip olanların söz konusu mevzuatta yer alan süre, usul ve sartlarla görev yerleri degistirilebilir. Bu son cümleden kasıt biz olabilir miyiz? Adalet bakanlığı personeli 3+1 modeline tabi değil yani aday memurluk tamamlandımı asaleten atanıyor ve memuriyet haklarına kavuşuyor. Ama kafa karıştıran bir diğer sorun " memur kadrosuna atanmadan önce tabi oldukları mevzuat" ibaresi bununla sözleşmeli personelin tabi olduğu 4/B den mi bahsediliyor? bilen cevaplarsa sevinirim

Birinci fikranin (a) ve (c) bentleri kapsaminda memur kadrolarina atananlar, sözlesmeli personel olarak geçen süreler dahil olmak üzere dört yil süreyle baska bir yere atanamazlar. Dört yillik sürede, memur kadrosuna atanmadan önce tabi oldukları mevzuata göre yer degistirme hakkina sahip olanların söz konusu mevzuatta yer alan süre, usul ve sartlarla görev yerleri degistirilebilir. Bu son cümleden kasıt biz olabilir miyiz? Adalet bakanlığı personeli 3+1 modeline tabi değil yani aday memurluk tamamlandımı asaleten atanıyor ve memuriyet haklarına kavuşuyor. Ama kafa karıştıran bir diğer sorun " memur kadrosuna atanmadan önce tabi oldukları mevzuat" ibaresi bununla sözleşmeli personelin tabi olduğu 4/B den mi bahsediliyor? bilen cevaplarsa sevinirim