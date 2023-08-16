Polisevleri neden böyle?

1 ağustosta Mersin polisevini aradım 15 ağustosta yer ayırtmak istediğimi belirttim bana 5 inde aramam gerektiğini ondan önce rezervasyon yapmadıklarını belirttiler 3 ünde aradım aynısını dediler 4 ünde aradım aynısını dediler 5 inde sabah 11 de aradığımda yer olmadıklarını söylediler. Bana önceki aramamda böyle dediniz diyorum kem küm ediyor yok size söylememişler diyerek geçiştirmeye çalışıyor. Bunlar neden böyle? Bunları şikayet edebilecek bir merci yok mu?

1 ağustosta Mersin polisevini aradım 15 ağustosta yer ayırtmak istediğimi belirttim bana 5 inde aramam gerektiğini ondan önce rezervasyon yapmadıklarını belirttiler 3 ünde aradım aynısını dediler 4 ünde aradım aynısını dediler 5 inde sabah 11 de aradığımda yer olmadıklarını söylediler. Bana önceki aramamda böyle dediniz diyorum kem küm ediyor yok size söylememişler diyerek geçiştirmeye çalışıyor. Bunlar neden böyle? Bunları şikayet edebilecek bir merci yok mu?