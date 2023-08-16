Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : Kubil ay


16 Ağustos 2023 21:12
Polisevleri neden böyle?
1 ağustosta Mersin polisevini aradım 15 ağustosta yer ayırtmak istediğimi belirttim bana 5 inde aramam gerektiğini ondan önce rezervasyon yapmadıklarını belirttiler 3 ünde aradım aynısını dediler 4 ünde aradım aynısını dediler 5 inde sabah 11 de aradığımda yer olmadıklarını söylediler. Bana önceki aramamda böyle dediniz diyorum kem küm ediyor yok size söylememişler diyerek geçiştirmeye çalışıyor. Bunlar neden böyle? Bunları şikayet edebilecek bir merci yok mu?

Mstermnnn
Aday Memur
16 Ağustos 2023 21:27

Polisevinde ne zaman yer olmuş ki hep aynı hikaye


Gururu65
Daire Başkanı
16 Ağustos 2023 22:03

Meslekte yenisin galiba kardeş.Kim Polis evinde istediği zamanda yer bulmuşki sen bulasın.Git bakalım Ankarada Dikmen Polis evine, kactane polis var, kactane bürokrat kalıyor.Yada istersen İstanbul Baltalimanındaki Polis evinden yer ayırt, dediğim gibi pek gidilmeyen, ücra yerlerdeki Polis evleri hariç hic bir polis evinden Polis olarak faydalanamazasın.Belki yükesk bir rutben olsa ancak o zaman.

Toplam 2 mesaj

Çok Yazılan Konular

İdare Mahkemesi İade KararıEmekli ikramiyesi Emniyet İade olanlar bilgi paylaşımı.Egm Fetö idari soruşturmaEski Emniyet müdürü Hüseyin NamalPromosyonMeslekte ilerlemekMesleği bırakmakMazeret DilekcesiVakifbank hakkinda

Sözlük

ulus baker 1 tuzbiber stand-up 2 mennonitler 1 kıskanmak 1 acıtıcı gerçekler 3 hun 3 Nükte program 1 Türk insanın geliri ile alakasız cep telefonu,araba,ev merakının 4 dünyayı anlamak 2 İçinden geleni söyle 3

Son Haberler

Sivas'ta SGK İl Müdürlüğü binasının çatısında çıkan yangınKafa kafaya feci kaza: Biri bebek 4 ölü, 3 yaralıYolun karşısına geçerken kalp krizi geçiren kişi hastanede öldüKonya'da bir kişi tarlada silahla vurulmuş halde ölü bulunduAlmanya'da bir sokağa Türkiye'nin ilk kadın doktoru olan Safiye Ali'nin adı verildi

Editörün Seçimi

%5 %6 zamlar insan onuruna, haysiyetine en ağır hakarettir Hükümetin teklifi çok çok düşük. Zam değil hakaretcumhurbaşkanının aylık 3.233 katsayı borcu var.Memursen üyeleri..KESK' in 1 Günlük İş Bırakma Eylemi2023 Ağustos maaşlarımızı yazalımMemurluk BitmiştirOluşacak enflasyon farkının sebebi kamu çalışanları mı?Muhabir Ali Yalçın'a soruyor: Olmazsa olmazınız nedir?