Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : gubaz"eskiyara"


16 Ağustos 2023 21:43
Mazaret atama, şansı arttı mı azaldı mı? İl emri için vakit var mı?

Merhaba arkadaşlar, mazaret atamasına başvurdum yarın da okullar açılınca tercih yapacağım.

Benim bir sorum var. 2. İl içi-il dışı-mazaret ataması yapılacak olması mevcut mazeret atamasını nasıl etkiler?

Benim mantığıma göre mazeret atamaları sorunsuz yapılmalı ki 2. Atamalar kolay olsun.

23 Ağustos?ta sonuçlar açıklanacak hemen sonra 2,atamalar başlayacak diyen var

Peki il emri yapılacaksa zaman yok ki? Geçen sene il emirleri 1-2 eylül?ü bulmuş. Ama bu sene 2.atamalar da var.

Özetle 2.atamalar, il emrini engelleyecek mi? Süreç nasıl olur?


ibroibro
Memur
16 Ağustos 2023 21:45
il emri adaletsizliktir düşük puanla merkezlere gelsin 200 puanlilar köylerde beklesin dimi

okanses
Daire Başkanı
16 Ağustos 2023 21:49

Benim puanım 300 hocam, ben il dışına başvurdum.

Zaten il emri ile uzak bi yerlere gitmek istemiyorum çünkü il emrinde neye göre dağıtılıyo belli bile değil

Yani ben zaten il emri ile çok uzak bi yere gideceğime, mevcut yerimde kalmayı tercih ederim

Ama siz soruya cevap vermek yerine il emri tartışması yapmışsınız

ibroibro, 32 dk. önce
il emri adaletsizliktir düşük puanla merkezlere gelsin 200 puanlilar köylerde beklesin dimi

ibroibro
Memur
16 Ağustos 2023 21:51
il emri sorun değil puanı yüksek olan merkeze gelsin benim sorunum il emri ile gelip düşük puanlı kişilerin araya torpil sokarak merkeze gelmeleri
okanses, 28 dk. önce

Benim puanım 300 hocam, ben il dışına başvurdum.

Zaten il emri ile uzak bi yerlere gitmek istemiyorum çünkü il emrinde neye göre dağıtılıyo belli bile değil

Yani ben zaten il emri ile çok uzak bi yere gideceğime, mevcut yerimde kalmayı tercih ederim

Ama siz soruya cevap vermek yerine il emri tartışması yapmışsınız


juvems
Aday Memur
16 Ağustos 2023 21:52

Hocam bakanlık açıklamasını takip etmeniz yeterlidir. Mazeret tayinlerinden sonra 2. İl ici ve 2. İl dışı yapılacak deniyor.


okanses
Daire Başkanı
16 Ağustos 2023 21:54

Yani bu durumda mazaret ataması ile aranmayanlara geçmiş yıllarda gibi il emri gelmeyecek mi?

2.atamalar mazarete başvuranlar için iyi mi oldu kötü mü?

Anlamadım hiç

Sizce de mazareti güzelce halletmek için her yeri açmazlar mı?

Sanki mantıklı olan bu gibi?

juvems, 25 dk. önce

Hocam bakanlık açıklamasını takip etmeniz yeterlidir. Mazeret tayinlerinden sonra 2. İl ici ve 2. İl dışı yapılacak deniyor.

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