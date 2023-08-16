Mazaret atama, şansı arttı mı azaldı mı? İl emri için vakit var mı?

Benim puanım 300 hocam, ben il dışına başvurdum.

Zaten il emri ile uzak bi yerlere gitmek istemiyorum çünkü il emrinde neye göre dağıtılıyo belli bile değil

Yani ben zaten il emri ile çok uzak bi yere gideceğime, mevcut yerimde kalmayı tercih ederim

Ama siz soruya cevap vermek yerine il emri tartışması yapmışsınız