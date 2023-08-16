Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


16 Ağustos 2023 21:52
Askerlik sonrası işe dönüş
Eylül ayında bedelli askerlik için manisaya gideceğim. Dönüşte kurumum değişir mi aynı kurumdamı devam ederim? İdarenin değiştirme yetkisi var mı sözleşmeli çevre sağlık tek.

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