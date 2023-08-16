Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : gubaz"eskiyara"


16 Ağustos 2023 22:03
Yeni Açılan Okul Norm
Arkadaşlar 60 öğrenci alam yeni açılan bir okulda açılan normlar İl dışına il içine eş durumuna açılır mı ? -Bu sene ekimde yapılacak idarecilik atamasına müdür müdür yardımcısı normları açılır mı ?

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