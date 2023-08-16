Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : Kubil ay


16 Ağustos 2023 22:07
Antalya/Kumluca

Kumluca'da görev yapan arkadaşlara , kolaylıklar diliyorum. Polislik açısından ve sosyal hayat açısından bilgi verebilirmisiniz?

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