Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : gubaz"eskiyara"


16 Ağustos 2023 22:22
İlk defa yönetici atama takviminin guncellenmesi

İlk defa yönetici atama takvimi hatalı hazırlanmış bir takvimdir.acilen güncellenmesi gerekmektedir.kamaoyu oluşturulmalıdır,bakanlığın bu yanlıştan acilen dönmesi için.


ebuducane
Şube Müdürü
16 Ağustos 2023 22:33
Kesinlikle haklı. Bakanımızın buna bir müdahale etmesi gerekli.
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