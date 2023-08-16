Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : gubaz"eskiyara"


16 Ağustos 2023 22:32
İptal Edenler

İl dışı iptal dilekçesini veren arkadaşlar,iptal edilip edilmediğini nasıl öğreneceğiz.Ben Bakanlığa gittiğini biliyorum sadece


galactic force
Daire Başkanı
16 Ağustos 2023 22:51

iptal kararnamesi geliyormuş daha önce. ayrıca mevcut atama kararnamesi mebbis?te iptal edilen kararnamelere düşüyormuş. bunu da okul idaresi görebiliyormuş.


isaönder
Şef
16 Ağustos 2023 23:03

Bana da öyle dediler,eşimde mazeret tayinine başvurmuştu,onaylandı.Yarın da okul tercihleri başlayacak ama bana kesinlikle tercih yapmasın dendi.Her birimiz bir şehirde kalır mı endişesi taşıyoruz.Keşke biz de görebilseydik iptal edildiğimizi,hayırlısı bakalim

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