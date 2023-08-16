Kamu Personeli \ Diyanet Personeli
Editörler : Lanet


16 Ağustos 2023 23:32
İstibra hakkında

Selamün aleyküm arkadaşlar, ben, başka bir kurumdayım, size bir sorum olacak.Ben de idrar yolu enfeksiyonu var ayrıca doktora gittim prostat ta hafif büyüme var, doktor , prostat ameliyatı için acil bir şey yok dedi, her 6 ayda bir kontrole gel dedi, sizden ricam küçük abdestimi yaptıktan sonra biraz yürüyorum, zipliyorum ve oksuruyorum, ondan sonra abdest alıyorum, namaz bittikten sonda çamaşırımda bir kaç damla ıslaklık görüyorum bu durum beni çok üzüyor, ne yapmam lazım, teşekkürler


Darbeyehayır
Aday Memur
17 Ağustos 2023 00:10

Hocam ilmihale bakın orda net cvp vardır.

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