Kamu Personeli \ Engelli Memurlar ve EKPSS' ye Girecek Adaylar
Editörler : Renjiro


16 Ağustos 2023 23:53
EKPSS Sosyolog Puanı Kaça Düşmüştür ?

Merhaba bu konu hakkında bilgisi olan var mı ? Ekpss ile atanan son öğretmen alımlarından sonra Sosyolog puanı kaça düşmüş olabilir ? Birçok Sosyoloji mezunu Felsefe gurubundan atandı.

Öğretmen atamaları EKPSS branş sıralamasına yansıtılmamış . Sizce kaç bu son alınacak olan tercihlerde yerleştirme kaça düşler

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