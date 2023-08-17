Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : gubaz"eskiyara"


17 Ağustos 2023 02:17
Toplu Sözleşme

Toplu sözleşme görüşmelerinde bir çok memurun meslek dalını ilgilendirdiği için eğitim camiasının istekleri geri planda kalmaktadır. Ek ders ücretleri şu an komik bir rakamda kaldı. Maaş zammı belki az gibi görünüyor ancak şahsi görüşüm yan ödemelerin artması durumunda yeterlidir. Sendikaların özellikle ek ders ücretlerinin arttırılması, eğitim öğretime hazırlık ödeneğinin maaş seviyesine getirilmesi,bayram ikramiyelerinin memurlara da verilmesi, kira yardımı, işçi kesime verilen yol ve yemek tazminatları üzerine yoğunlaşması gerekiyor. Özellikle kırsal kesimde görev yapan öğretmenlerin yol ücreti can yakıyor. Bu yan ödemeleri aldıktan sonra maaş yeterli seviyede olabilir sendikaların bu konularda özellikle üzerinde durması gerekiyor.

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