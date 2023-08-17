Maaş veya piyasa neden zamlanır?

Maaşlara zam yapıldığı için mi her şey zamlanır, her şey zamlandığı için mi maaşa zam yapılır? Bu ankete 16 dakikada , 0 kişi oy kullandı Bu anketekişi oy kullandı

Maaşlara zam yapıldığı için mi her şey zamlanır, her şey zamlandığı için mi maaşa zam yapılır?

Her şey zamlandığı için maaşlara zam yapılır. Maaşlara zam yapıldığı için her şey zamlanır

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