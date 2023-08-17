arkadaşlar 6 yıllık memurum geçenlerde annem farketti kürek kemiklerimin biri yukarı da diğeri aşağıda ayrıca omzumun biri kısa bu zamana kadar bu durumu hiç farketmemiştik herhangi bir sıkıntı da yaşamadım biraz araştırdım skapula adı altında bir rahatsızlıkmış zamanla kollarımda güç kaybı boynumda sırtımda ve de göğsüm de ağrılar oluyor daha önce böyle bir rahatsızlıkla dilim raporu alan oldu mu ?

arkadaşlar 6 yıllık memurum geçenlerde annem farketti kürek kemiklerimin biri yukarı da diğeri aşağıda ayrıca omzumun biri kısa bu zamana kadar bu durumu hiç farketmemiştik herhangi bir sıkıntı da yaşamadım biraz araştırdım skapula adı altında bir rahatsızlıkmış zamanla kollarımda güç kaybı boynumda sırtımda ve de göğsüm de ağrılar oluyor daha önce böyle bir rahatsızlıkla dilim raporu alan oldu mu ?