Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : gubaz"eskiyara"


17 Ağustos 2023 08:57
Liselerde sınıfta kalma hiç gitmemişti ki

Yeni bakanımız ya çalıştığı kurumdan bihaber ya da bizimle dalga geçiyor.

Hangisidir acaba?

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