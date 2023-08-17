Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : gubaz"eskiyara"


17 Ağustos 2023 09:07
Özür durumu atama tercih ekranı açılan var mı?

Mebbis de başvuru sekmesinde özür durumu atama sekmesi kalkmış,önceden vardı ama aktif değildi, şuan o da kalkmış..

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