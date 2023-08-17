Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : Kubil ay


17 Ağustos 2023 09:11
Lojman bilgi
Arkadaslar yeni lojman yonetmeligi cikmis buna gore meslek hayatinda en fazla 5 yil mi kalinacak yoksa gittigin yerde lojmanda bosluk varsa tekrardan oturlucak mi birde su an 5 yildan fazla lojmanda oturanlar cikacakmi her il icin mi 5 yil

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