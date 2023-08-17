Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


17 Ağustos 2023 09:15
Memursen,Kamusen,Birleşikkamuiş Teklif sonrası neden eylem yapmıyor? KESK iş bırakma eylemi yaptı.

Memursen, Kamusen, Birleşik Kamu iş Teklif sonrası neden eylem yapmıyor??? KESK iş bırakma eylemi yaptı.

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