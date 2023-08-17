Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


17 Ağustos 2023 09:22
Psikolog maas farki?

Merhaba arkadaslar daha once forumda acilan basliklarda az bir miktar da olsa yuksek lisans yapmis psikologlarin maas farki aldigini okumustum. Hastanemde ise sadece ebe ve hemsirelerin yuksek lisans icin fark alabildigi diger yardımcı saglik personellerinin alamadigi soylendi.

Bilgisi olan var midir? Ilgili yonetmeligi bulamadim yardimci olursaniz sevinirim.

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