Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : gubaz"eskiyara"


17 Ağustos 2023 10:16
Asıl geri gelmesi gereken uygulama

Liselerde eskiden var olup, oldukça işlevsel bir sistemken, sonraları kaldırılan, alan seçimindeki not ortalaması barajının geri gelmesi gerekmektedir. Öğrencinin tüm sayısal dersleri 9. Ve 10.sınıfta zayıfken, hiçbir çaba ve başarı göstermeye niyeti olmadığını açık açık göstermişken, "çalışırsam yaparım" , "para getiren meslekler sayısalda" diye ya da aile baskısından diğer alanlar düşünülmeden direkt koşa koşa sayısal seçiliyor. Sonra sayısal dersi öğretmenleri, fen kapasitesi sıfır olan bu öğrencilerle bir yıl boyunca sayısal dersi işlemek zorunda kalıyor. Proje okulunda olmama rağmen maalesef bu sorun bizde de çok bariz hissediliyor.

Fizik, kimya, biyoloji derslerinde, 50 gibi bir not ortalaması olan öğrencinin sayısal alana yönebileceği bir sistem olmalı. Elini kolunu sallayan, istediği alana yönelmemelidir. Eskiden var olan bu uygulama geri getirilmelidir.

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