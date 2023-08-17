Gündem \ Cep Telefonu ve Teknolojik Ürünler
Editörler : Lanet


17 Ağustos 2023 10:30
Yazılım için hangi bilgisayarı tercih edebilirim?

Yazılım için özel bir bilgisayar var mı ya da buna uygun kalitede bir şey biliyor musunuz?


Dumduz memur adayi
Aday Memur
17 Ağustos 2023 10:36

İşlemci gücü ister büyük yazılımlar. Bilgisayar bileşenlerini tanıyarak başlayın önce donanım hakkında biraz bilgi edinin. Yazılım çok zor bir uzmanlık. Büyük emek ve sabır ister ona göre başlayın derim. Sorunuza gelince yapılacak yazılıma göre değişir ama başlangıç için çok dandik olmamak kaydıyla giriş seviye bilgisayarlarda bile pratik yapılabilir.

Toplam 1 mesaj

Çok Yazılan Konular

akıllı saat onerısı ıstıyorumYazılım için hangi bilgisayarı tercih edebilirim?

Sözlük

mendebur 1 Ünlü Süleyman demirel sözleri 3 ikinci el otomobil 2 tuzbiber stand-up 2 derince limanı buğday siloları 1 ekşi sözlük 2 Alacaklının Temerrüdü 8 peynir altı suyu 1 şu an çalan şarkı 4 haksız rekabet 1

Son Haberler

Özel Kalem Müdürü Seçkin Yılmaz'a itibar suikastını kim yaptı?Dolar/TL, 27,10 seviyesinden işlem görüyorNisan-haziran dönemi işsizlik rakamları açıklandıBorsa güne yükselişle başladıBrent petrolün varil fiyatı 83,78 dolar

Editörün Seçimi

%5 %6 zamlar insan onuruna, haysiyetine en ağır hakarettir Hükümetin teklifi çok çok düşük. Zam değil hakaretcumhurbaşkanının aylık 3.233 katsayı borcu var.Memursen üyeleri..KESK' in 1 Günlük İş Bırakma Eylemi2023 Ağustos maaşlarımızı yazalımMemurluk BitmiştirOluşacak enflasyon farkının sebebi kamu çalışanları mı?Muhabir Ali Yalçın'a soruyor: Olmazsa olmazınız nedir?