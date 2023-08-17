Cezaevi Katibi Tayin Olayı

Kullanıcı Uyar
Şikayet Bildirimi
Önemli Uyarı :
Bu servisi gereksiz kullananların şikayet etme hakkı geri alınacaktır.
Bu servisi gereksiz kullananların şikayet etme hakkı geri alınacaktır.
Adınız Soyadınız E-Posta Adresiniz Şikayet Nedeninizi Güvenlik kodu
Editörler : E.Kayı Han
Çok Yazılan Konular
Görevde Yükselme ( İdare Memuru )Adalet Çalışanları Birlik Olma VaktiGeçici görevlendirme hakkındaZabit katibi personel alım sonuçları ne zaman açıklanacak?Kadroya Geçen Z.Katibi Tekrar Açıktan Memur Olarak Atanabilir Mi ?Modern Köle: zabıt katibiYeni açılacak cezaevleriDeprem bölgesi fazla mesai hk.Geçinmek ya da Geçinememek işte bütün mesele bu...Adliye de bilgisayar teknisyeni olarak kalmak mi yoksa öğretmen olarak atanmak mi (atandım)
Sözlük
Son Haberler
Editörün Seçimi
%5 %6 zamlar insan onuruna, haysiyetine en ağır hakarettir Hükümetin teklifi çok çok düşük. Zam değil hakaretcumhurbaşkanının aylık 3.233 katsayı borcu var.Memursen üyeleri..KESK' in 1 Günlük İş Bırakma Eylemi2023 Ağustos maaşlarımızı yazalımMemurluk BitmiştirOluşacak enflasyon farkının sebebi kamu çalışanları mı?Muhabir Ali Yalçın'a soruyor: Olmazsa olmazınız nedir?