Kamu Personeli \ Adalet Bakanlığı
Editörler : E.Kayı Han


17 Ağustos 2023 10:53
Cezaevi Katibi Tayin Olayı

, ben bu kurumda 2 yıldır görev yapıyorum, yobazlık ve saygısızlık hat safhada tükendim kanser olacağım artık, her gün istemeyerek geliyorum işe. Hızlı bir şekilde hiç vakit kaybetmeden tayin gitmem lazım arkadaşlar bu konu hakkında da hiçbir şey bilimiyorum lütfen beni bilgilendirir misiniz durum çok acil

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