Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : gubaz"eskiyara"


17 Ağustos 2023 11:10
Maaş karşılığı tüm branşlarda 10 saat olmalı

Maaş karşılığı 10 saat olmalı, hem normlar artar atanamayan öğretmenlere bir nebze çare olur hem de bu ek ders ücretinin azlığı başka türlü telafi edilmez


Kitap Dünyası
Aday Memur
17 Ağustos 2023 11:12

Sizi katılıyorum. Ayrıca hafta tatili üç güne çıkarılacak deniyor. Bu doğru mu


Pelinin
Genel Müdür
17 Ağustos 2023 11:14

Öyle bir bilgiye sahip değilim

Kitap Dünyası, 1 saat önce

Sizi katılıyorum. Ayrıca hafta tatili üç güne çıkarılacak deniyor. Bu doğru mu

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