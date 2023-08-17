Kamu Personeli \ Adalet Bakanlığı
Editörler : E.Kayı Han


17 Ağustos 2023 11:13
Kurumlar arası geçiş yapılması hakkında

Merhaba,

Zabıt katibi olarak çalışmaktayım aynı zamanda Harita ve Kadastro mezunuyum. Yayınlanan son metinde, zabıt katiplerinin görevde yükselme haricinde kendi pozisyonunda veya altında bulunan kurumlara geçiş yapılabilmektedir denilmektedir.

1-Her iki kurum da muvafakat verdiği takdirde geçiş sağlanabilir mi?

2-Kurumlar arası geçiş için KPSS şartı var mıdır?

3-Personel Daire Başkanlığının ayrıca oluru gerekli mi?

4-Bağlı bulunduğumuz Bakanlıktan farklı bir Bakanlığa sınavsız geçilebilir mi?

5-Normal kadrolu çalışan olarak naklin sağlanıp daha sonrada atandığım yerden kendi bölümüme geçiş yapabilir miyim?

Not: Torpil patlatmayı sevmemekteyim.


Yigido1983
Aday Memur
17 Ağustos 2023 12:30

1- Evet


Yigido1983
Aday Memur
17 Ağustos 2023 12:31

1- Evet, 2-Hayır, 3-Bakanlık olması lazım, 4-Geçebilirsin, 5-Bilmiyorum

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