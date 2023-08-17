Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : gubaz"eskiyara"


17 Ağustos 2023 11:28
Alanınızda boş kontenjan bulunmadığından başvuru yapamazsınız!

Merhabalar.

Eş durumu tayini için ilk başvuruyu yapmıştık fakat ikinci başvuruda böyle bir uyarıyla karşılaştık.

Bu durumda sanırım tek şansımız il emrinin verilip verilmemesine bağlı.

Sorum şu: Bu aşamadan sonra yapmamız gereken bir şey var mı? Dilekçe vb. gibi yoksa sadece beklememiz mi gerekiyor?

Tecrübeli ya da bilgi sahibi arkadaşlar cevaplarsa müteşekkir olurum.


eiffell
Aday Memur
17 Ağustos 2023 11:30

Hocam branşınız nedir? Umarım il emri olur


Mentore
Aday Memur
17 Ağustos 2023 11:34

Meslek öğretmenliği/adalet hocam. Umarım dediğiniz gibi il emri yapılır.

eiffell, 1 saat önce

Hocam branşınız nedir? Umarım il emri olur


majesteleri7
Şube Müdürü
17 Ağustos 2023 12:15

Bu aşamadan sonra yapacağınız şey ellerinizi açıp Allaha dua etmek il emri olması için


ibroibro
Memur
17 Ağustos 2023 12:21
il emri demek düşük puanli torpillilerin merkeze gelip yıllardır köylerde ilçelerde bekleyenlere 200 300 puanlı kişilere haksızlıktır ayrıca il emri devlete külfettir olmayan kadronun şişmesi demek zamanında yapılanlar maalesef şu an sizin gibilerin önünü tıkadı
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