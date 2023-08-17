3+1 yerine 2+1 şartı

Neden hocam, 2+1 sizin işinize yarıyor diye mi ? Yoksa bir anda kaldırmayacaklarını bildiğiniz için en azından 1 yıl kurtaralım diye mi ?

Not: bana da 2+1 e düşmesi yarıyor ama bu düşünce şeklinden vazgeçmediğimiz sürece her şeyi kaşıkla verecekler bize. İstemeyi ve sadece kendimizi düşünmeden samimi,vicdanlı, adaletli olmayı öğrenmeliyiz.