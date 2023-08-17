Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : gubaz"eskiyara"


17 Ağustos 2023 11:33
3+1 yerine 2+1 şartı

mazereti olmayan bekar öğretmenler için

il içinde 2 yıl, il dışına 2+1 yıl şartı getirilmeli


Kitap Dünyası
Aday Memur
17 Ağustos 2023 11:40

Kesinlikle katılıyorum


Ogr.1
Memur
17 Ağustos 2023 11:42

Neden hocam, 2+1 sizin işinize yarıyor diye mi ? Yoksa bir anda kaldırmayacaklarını bildiğiniz için en azından 1 yıl kurtaralım diye mi ?

Not: bana da 2+1 e düşmesi yarıyor ama bu düşünce şeklinden vazgeçmediğimiz sürece her şeyi kaşıkla verecekler bize. İstemeyi ve sadece kendimizi düşünmeden samimi,vicdanlı, adaletli olmayı öğrenmeliyiz.


Kitap Dünyası
Aday Memur
17 Ağustos 2023 11:46

2016'dan önceki sistem bu şekildeydi. Yani eski sisteme dönülmesini istiyoruz. 3 yıl bir kurumda kalmak yeterli bir süre zaten. Ayrıca öğretmenlerin sözleşmeli kadrolu diye ayrılmasını da doğru bulmuyorum

Ogr.1, 54 dk. önce

Neden hocam, 2+1 sizin işinize yarıyor diye mi ? Yoksa bir anda kaldırmayacaklarını bildiğiniz için en azından 1 yıl kurtaralım diye mi ?

Not: bana da 2+1 e düşmesi yarıyor ama bu düşünce şeklinden vazgeçmediğimiz sürece her şeyi kaşıkla verecekler bize. İstemeyi ve sadece kendimizi düşünmeden samimi,vicdanlı, adaletli olmayı öğrenmeliyiz.


Yondaimeminato
Şube Müdürü
17 Ağustos 2023 12:00

Eski köy okulumda 4 yılda 3 öğretmen değişti . Her gelen bekardı. Toplamda 1 yıl kalan bu öğretmenler batıdan birileriyle evlenip kaçıp gittiler. Mersin - İzmir - Manisa 3 öğretmenin gittikleri yerler. Sürekli doğudan kaçan öğretmenlerden dolayı dikiş tutturamayan MEB şuan ki sistemle bir nebze de olsa sistematiği oluşturdu. Amaç evlilik ve birleşim ise gelin doğuda birleşin ha yok amaç doğudan kaçıp 1 yıllık puanla batının en güzel yerlerine atanmaksa geçin bu işleri. Aynı şey şuan ki İller arası atamayı da kapsıyor. 3+1'i şikayet eden yarın 2+1'i şikayet edecek. 2+1'i şikayet eden 1+1'i şikayet edecek. Çok değil bir kaç ay önce buralarda her yıl İller arası atamaya başvuralım diyen troller vardı. Gerçek mutluluğu bulmak için sürekli yer değişmeleri gerekiyormuş falan.

Kitap Dünyası, 50 dk. önce

2016'dan önceki sistem bu şekildeydi. Yani eski sisteme dönülmesini istiyoruz. 3 yıl bir kurumda kalmak yeterli bir süre zaten. Ayrıca öğretmenlerin sözleşmeli kadrolu diye ayrılmasını da doğru bulmuyorum


RAM.OzelEgitim
17 Ağustos 2023 12:09

RAM'da görev yapıyorum yaz tatilimiz kış tatilimiz yok yılda 20 gün yıllık iznimiz var sabah 8 akşam 5 çalışıyoruz yeri geliyor ilçelere köylere göreve gidiyoruz bu tempoda 2+1 yıl çalışan bekar öğretmen için il dışına tercih yapabilme hakkı çok olmasa gerek

Ogr.1, 54 dk. önce

Neden hocam, 2+1 sizin işinize yarıyor diye mi ? Yoksa bir anda kaldırmayacaklarını bildiğiniz için en azından 1 yıl kurtaralım diye mi ?

Not: bana da 2+1 e düşmesi yarıyor ama bu düşünce şeklinden vazgeçmediğimiz sürece her şeyi kaşıkla verecekler bize. İstemeyi ve sadece kendimizi düşünmeden samimi,vicdanlı, adaletli olmayı öğrenmeliyiz.


f0xy
Şef
17 Ağustos 2023 12:09

Aile mazereti kaldırılmalı

Yondaimeminato, 36 dk. önce

Eski köy okulumda 4 yılda 3 öğretmen değişti . Her gelen bekardı. Toplamda 1 yıl kalan bu öğretmenler batıdan birileriyle evlenip kaçıp gittiler. Mersin - İzmir - Manisa 3 öğretmenin gittikleri yerler. Sürekli doğudan kaçan öğretmenlerden dolayı dikiş tutturamayan MEB şuan ki sistemle bir nebze de olsa sistematiği oluşturdu. Amaç evlilik ve birleşim ise gelin doğuda birleşin ha yok amaç doğudan kaçıp 1 yıllık puanla batının en güzel yerlerine atanmaksa geçin bu işleri. Aynı şey şuan ki İller arası atamayı da kapsıyor. 3+1'i şikayet eden yarın 2+1'i şikayet edecek. 2+1'i şikayet eden 1+1'i şikayet edecek. Çok değil bir kaç ay önce buralarda her yıl İller arası atamaya başvuralım diyen troller vardı. Gerçek mutluluğu bulmak için sürekli yer değişmeleri gerekiyormuş falan.


hadibe2
Aday Memur
17 Ağustos 2023 12:22
adamlar 3 ay tatil yapıyor biz yapsak yapsak bayramla şununla bununla 5 hafta anca ediyor hala gelmişler lombur lombur konuşuyorlar ya bıktım şunların tatilinden
RAM.OzelEgitim, 27 dk. önce

RAM'da görev yapıyorum yaz tatilimiz kış tatilimiz yok yılda 20 gün yıllık iznimiz var sabah 8 akşam 5 çalışıyoruz yeri geliyor ilçelere köylere göreve gidiyoruz bu tempoda 2+1 yıl çalışan bekar öğretmen için il dışına tercih yapabilme hakkı çok olmasa gerek

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