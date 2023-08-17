Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


17 Ağustos 2023 11:33
Ne bu yaygara?

Sonunda enflasyon farkını alıp oturacağız işte, günlerdir atom parçalıyorsunuz burda boşuna.

Ek gelir yolları elde etmeye çalışın, yoksa işiniz zor.


'SWAT'
Genel Müdür
17 Ağustos 2023 12:25

Enflasyon farkını Ocak ayında almak ile temmuz atinda alma arasında çok fark var.

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