Kamu Personeli \ 4B'li Sözleşmeli Personel
Editörler : E.Kayı Han


17 Ağustos 2023 11:40
tayinim olur mu?
mayıs 2023 itibariyle kadrolu memurum başka bir şehirde örgün üni kazansam tayinim olur mu?

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