Kamu Personeli \ Kadrolu işçiler ile taşeron firma personeli
Editörler : crops35


17 Ağustos 2023 11:58
ozel sözleşmeli personel ne demek?
merhaba esim tmo da güvenlik görevlisi olarak çalışıyor sigorta sirket tarafından yatiriyor suan hangi mevzuata tabiler tayin durumlari vs var mi

Çok Yazılan Konular

4D İşçi Tediye ve ikramiye hangi aylarda yatar ?TPAO hakkında bilgi

Sözlük

Yaşayamamak 3 dünyayı anlamak 2 içip içip sözlüğe yazmak 4 peynir altı suyu 2 Türk insanın geliri ile alakasız cep telefonu,araba,ev merakının 4 acıtıcı gerçekler 6 mendebur 1 Zerengökçe 24 Bugün olanlar 2 Ünlü Süleyman demirel sözleri 4

Son Haberler

81 bin tohum topu Milli Ağaçlandırma Günü'nde 81 ilde doğayla buluşacakMarmara Denizi'nde fırtına uyarısıCumhurbaşkanı Erdoğan'dan şehit Sanalp ile Güngör'ün ailelerine başsağlığı mesajıVan'da şehit asker için tören düzenlendiGanalı doktor adayı, horon oynadığı videolarıyla Karadeniz kültürünü tanıtıyor

Editörün Seçimi

%5 %6 zamlar insan onuruna, haysiyetine en ağır hakarettir Hükümetin teklifi çok çok düşük. Zam değil hakaretcumhurbaşkanının aylık 3.233 katsayı borcu var.Memursen üyeleri..KESK' in 1 Günlük İş Bırakma Eylemi2023 Ağustos maaşlarımızı yazalımMemurluk BitmiştirOluşacak enflasyon farkının sebebi kamu çalışanları mı?Muhabir Ali Yalçın'a soruyor: Olmazsa olmazınız nedir?