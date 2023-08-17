Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : gubaz"eskiyara"


17 Ağustos 2023 12:23
2.il ici il dışı duyurusu bugün gelir
il ici il disi

eiffell
Aday Memur
17 Ağustos 2023 12:26

İnşallah hocam


colt4
Aday Memur
17 Ağustos 2023 12:28

Herkesin istediği düzeyde norm açılır inşallah.


realistyorumcu
Aday Memur
17 Ağustos 2023 12:35
Fazla beklenti içinde olmayın. Ülke geneli normlar dolu.
colt4, 9 dk. önce

Herkesin istediği düzeyde norm açılır inşallah.


ibroibro
Memur
17 Ağustos 2023 12:36
Orası belli zaten genelde biri başlarken diğerinin tarihleri veriyorlar
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