İngilizce izmir açılan yerler

Kullanıcı Uyar
Şikayet Bildirimi
Önemli Uyarı :
Bu servisi gereksiz kullananların şikayet etme hakkı geri alınacaktır.
Bu servisi gereksiz kullananların şikayet etme hakkı geri alınacaktır.
Adınız Soyadınız E-Posta Adresiniz Şikayet Nedeninizi Güvenlik kodu
Editörler : gubaz"eskiyara"
Çok Yazılan Konular
Emeklilik ikramiyesi kaç günde yatar?Kiracım evden çıkmıyor, çok mağdurumÖğretmenler sürekli şikayetçi neden?2.il dışı ile ilgili açılacak norm tahmininiz nedir?İlk atamaların tayin hakkı için 3+1 zorunluluğu kalksınİl dışı iptal hakkı ve İkinci İl dışı AtamasıSendikaya üye olanlara para verildiğini öğrendim doğruluğu nedir?Hadi iyisiniz yineLiselerde Sınıfta Kalma Geri Geldi!Özlük dosyasını kaybetmem
Sözlük
Son Haberler
81 bin tohum topu Milli Ağaçlandırma Günü'nde 81 ilde doğayla buluşacakMarmara Denizi'nde fırtına uyarısıCumhurbaşkanı Erdoğan'dan şehit Sanalp ile Güngör'ün ailelerine başsağlığı mesajıVan'da şehit asker için tören düzenlendiGanalı doktor adayı, horon oynadığı videolarıyla Karadeniz kültürünü tanıtıyor
Editörün Seçimi
%5 %6 zamlar insan onuruna, haysiyetine en ağır hakarettir Hükümetin teklifi çok çok düşük. Zam değil hakaretcumhurbaşkanının aylık 3.233 katsayı borcu var.Memursen üyeleri..KESK' in 1 Günlük İş Bırakma Eylemi2023 Ağustos maaşlarımızı yazalımMemurluk BitmiştirOluşacak enflasyon farkının sebebi kamu çalışanları mı?Muhabir Ali Yalçın'a soruyor: Olmazsa olmazınız nedir?