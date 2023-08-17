Kamu Personeli \ Bakanlıklar
Editörler : **sude**


17 Ağustos 2023 12:32
Eş Durumu Tayini Hakkında

Merhaba arkadaşlar Tarım ve Orman Bakanlığında mühendisim. Eşimin son 2 yıl içerisinde 3 farklı şehirde toplam 360 günü geçen sigorta primi var. Onun bulunduğu son şehre aktif olarak çalıştığı yere eş durumu tayini yapabilir miyim? Yoksa farklı farklı şehirlerde 360 günü doldurmuş olması problem yaratır mı? Bilgisi olan arkadaşla Allah rızası için cevaplarsa sevinirim.

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