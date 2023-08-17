Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : Kubil ay


17 Ağustos 2023 13:16
Bu ay terör tazminatını alamayan il varmı

Arkadaşlar bulunduğum ilde terör tazminatı maaşla birlikte yatıyordu bu ay yatmadı ayın 18 i oldu sizdede öylemi


Police444
Memur
17 Ağustos 2023 13:26

60 okunma 0 cevap çok güzel!!!


sifonyally
Aday Memur
17 Ağustos 2023 13:48

Bize yattı hemde trinks


Police444
Memur
17 Ağustos 2023 14:01

Adamlar hakettiğimiz parayi bile zamanında yatirmiyor

sifonyally, 25 dk. önce

Bize yattı hemde trinks

Toplam 3 mesaj

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