Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


17 Ağustos 2023 13:18
Hemşire eğitim mazereti

arkadaşlar tayin ile maraşa geldim burdan eğitim durumu ile malatya yada elazığ istedim eğitim tayinine başvuru yaptıktan kaç gün sonra onaylanır uzun sürüyor mu acaba

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