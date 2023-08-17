Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : gubaz"eskiyara"


17 Ağustos 2023 13:27
Lütfen Çok acil Konya Cocuk Gelişimi İl Dışı kontenjani

Değerli meslektaşlarım, KONYA'ya il dışı COCUK GELİSİMİ için açılan kontenjanlarıni paylaşabilir varsa sevinirim. Teşekkür ederim

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