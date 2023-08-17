Kbs sistemi hakkında bir sorum var

ya bu cevap vermeden soruyu beğenmeyenlerin amacı nedir? işimle ilgili ihtiyacım var soru soruyorum. ne kötü insanlar var yaa. akıl fikir versin.

ya bu cevap vermeden soruyu beğenmeyenlerin amacı nedir? işimle ilgili ihtiyacım var soru soruyorum. ne kötü insanlar var yaa. akıl fikir versin.