Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


17 Ağustos 2023 13:48
Ek Gelir Önerileri

Merhaba arkadaşlar hepimiz zor günlerden geçiyoruz ve yıllar içinde maaşlarımız eridi, kpss ile tanıp üniversite mezunu olmamıza rağmen, lise mezunu bile olmayan torpille işe girmiş işçilerden bile daha az kazanıyoruz ve her sene enflasyonun çok altında zam alarak günden güne fakirleşiyoruz. Bu gün birlik olma günüdür, lütfen ek gelir olarak fikirleriniz varsa paylaşalım zira memuriyetin eski tadı tuzu kalmadı..


asillord
Genel Müdür
17 Ağustos 2023 13:59

Memur eş olabilir

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