Gündem \ Hayata Dair
Editörler : LanetF16 Gökçen


17 Ağustos 2023 13:51
dizi önerisi istiyorum

beyler sızlerden dizi önerisi istiyorum

Çok Yazılan Konular

GibisinSon iki harften kelime türetmeSon heceden kelime bulma oyunuSevimli kelime oyunları bu forumda paylaşılmış.Son iki harften kelime bulma oyunuSatılık yalnızlıkAşırma olan kelime türetmece oyunuKelime OyunuÖzlediğindeBazen ...

Sözlük

günde 2 kez şarj olan telefon 2 İçinden geleni söyle 4 ismail dükel 1 Türk insanın geliri ile alakasız cep telefonu,araba,ev merakının 4 Yeşil Pazar 1 içip içip sözlüğe yazmak 3 nikolai aleksandrovich kozyrev 1 gurur yapmak 2 mendebur 1 haksız rekabet 1

Son Haberler

Diyanet, Malatya'da camide çekilen 'yakışıksız video' ile ilgili inceleme başlattıMEB'den Cumhuriyetimizin 100. Yılı Kutlamaları GenelgesiKamu-Sen'den açıklama: Adil ve hakkaniyetli bir teklif bekliyoruzEdirne'de 2 FETÖ şüphelisi Yunanistan'a kaçarken yakalandıAK Parti'den 22. kuruluş yıl dönümüne ilişkin açıklama

Editörün Seçimi

%5 %6 zamlar insan onuruna, haysiyetine en ağır hakarettir Hükümetin teklifi çok çok düşük. Zam değil hakaretcumhurbaşkanının aylık 3.233 katsayı borcu var.Memursen üyeleri..KESK' in 1 Günlük İş Bırakma Eylemi2023 Ağustos maaşlarımızı yazalımMemurluk BitmiştirOluşacak enflasyon farkının sebebi kamu çalışanları mı?Muhabir Ali Yalçın'a soruyor: Olmazsa olmazınız nedir?